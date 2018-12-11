البخيتي: أين كان الحوثيون قبل أربع سنوات ؟

صنعاء - الخليج 365

تساءل الكاتب والسياسي، علي البخيتي، الثلاثاء 11 ديسمبر /كانون الأول 2018، أين كان الحوثيون قبل أربع سنوات ؟.

و أضاف البخيتي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - " ألم يكونوا في ساحل أبين وشبوة وعدن ؟

و تابع " ألم يكونوا مسيطرين على أغلب الجوف و قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على مأرب ؟ ".

ومضى البخيتي " أين هم اليوم وكم بيدهم ؟ و كيف شعبيتهم و خارطة تحالفاتهم السياسية بعد ما فعلوه بالرئيس السابق علي عبد الله صالح والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا وحزب المؤتمر عموما ؟ ".

وكان الانقلابيون قبل دخولهم بالصراع مع علي عبدالله صالح لا يزالون يسيطرون على مناطق في الحديدة و صعدة و البيضاء و حجة و الحديدة.

وبعد أن قاموا بقتل الرئيس السابق خسروا مناطق شاسعة في الساحل الغربي والعديد من المحافظات.

كما خسرت المليشيا العديد من القبائل ومناصري حزب المؤتمر الشعبي العام والرئيس السابق علي عبد الله صالح، وصارت تعجز عن حشد مقاتلين في صفوفها.