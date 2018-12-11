شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء اليابانى العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، العلاقات وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما. وأفادت وكالة الأنباء الأردنية بترا أنه تم التأكيد -خلال الاتصال-، على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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