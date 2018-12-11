شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الحكومة اليمنية يستبعد الاتفاق على وقف إطلاق النار فى محادثات السويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد وفد الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء الاتفاق على وقف إطلاق النار خلال المشاورات الحالية في السويد.

ذكرت ذلك النبأ قناة (العربية) الإخبارية، دون التطرق إلى تفاصيل أخرى.

وكان وفدا الحكومة الشرعية اليمنية والانقلابيين الحوثيين قد تبادلا كشوفات الأسرى والمعتقلين، في إطار المفاوضات اليمنية التي تستضيفها السويد، حيث قدم الوفد الحكومي قائمة بأكثر من 8 آلاف معتقل في سجون الحوثيين، بينما قدم الانقلابيون كشوفات بـ7 آلاف اسم.

ويقضي الاتفاق بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين من الطرفين خلال 45 يوما من تبادل الكشوفات بأسمائهم.