شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مدينة رام الله فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى مساء اليوم الثلاثاء، حى المصايف فى مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وشهد محيط وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" تواجدا لعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية، وعشرات جنود الاحتلال، حيث شرع الجنود الإسرائيليين بإيقاف مركبات المواطنين الفلسطينيين والتدقيق في هوياتهم الشخصية.

ومنع جنود الاحتلال الإسرائيلى مصورى وكالة "وفا" من تصوير الأحداث.

يذكر أن جيش الاحتلال الاسرائيلى اقتحمت أمس الاثنين، مبنى وكالة "وفا" فى حى المصايف بمدينة رام الله قرب مقر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بعد أن اقتحمتها وأخذت نسخ من سجلات كاميرات المراقبة الخاصة بالوكالة الفلسطينية الرسمية.

ومنعت قوات الاحتلال الاسرائيلى خلال عملية الاقتحام، المتواجدين بداخل المقر من مغادرته، كما اقتحمت غرفة الخوادم الالكترونية فى قاعة التحرير واستعرضت تسجيلات كاميرات المراقبة فى الوكالة الفلسطينية، واتخذت من غرف الوكالة مواقع لإطلاق الرصاص الحى والمطاطى وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان الفلسطينيين الذين يحيطون بالمبنى.