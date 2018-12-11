المغرب يحبط عملية إرهابية

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ووفقا لما نقلته وكالة "هسبرس" المغربية، تكونت الخلية من ثلاثة عناصر، تتراوح أعمارهم بين 21 و31 سنة، ينشطون على مستوى مدينة القنيطرة.

وتوصلت التحريات الأولية، إلى أن المشتبه فيهم انخرطوا في أعمال الإشادة والدعاية لصالح "داعش" والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية في المملكة.

وجاء في بلاغ أن "المعطيات المتوفرة تفيد بأن أحد الموقوفين حاول الالتحاق بصفوف داعش، سواء بالساحة السورية العراقية أو بفصائله الناشطة في غرب إفريقيا، قبل أن يقرر القيام بعملية إرهابية نوعية في المغرب؛ بتنسيق مع باقي أفراد هذه الخلية".

وأوضح البلاغ "الأخير كان، أيضا، على اتصال دائم بأحد العناصر المتشددة الذي تم إيقافه يوم الأحد الماضي، في أيت ملول، تورط بمعية عنصر آخر في التخطيط لتنفيذ مشاريع إرهابية خطيرة في المملكة"، وفق وزارة الداخلية".

وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء التحقيق معهم، وفق الشروط والضوابط القانونية، وتحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وكانت السلطات الأمنية المغربية، قد أعلنت الجمعة الماضي عن تفكيك خلية أخرى من 6 أفراد في بني ملال وسط البلاد.

وصدرت خلال السنوات الماضية عشرات الأحكام بالسجن في قضايا إرهاب في المغرب وجرى تشديد قوانين مكافحته، كما سجل تراجع في عدد الخلايا المفككة من 21 خلية عام 2015، إلى 19 عام 2016، و9 خلايا 2017.