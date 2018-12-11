العراق يوجه ضربة جوية داخل الأراضي السورية

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وذكر بيان لمركز الإعلام الأمني التابع لقيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، مساء اليوم الثلاثاء: "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة نفذت طائرات إف-16 العراقية اليوم، ووفق معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات، ومكافحة الإرهاب — خلية الصقور الاستخباراتية ضربات جوية في منطقة سوسة داخل الأراضي السورية".
ESSAM AL-SUDANI
وأتم البيان "بناء على معلومات استخبارية، فإن هذه الضربات دمرت الهدفين بالكامل، وعادت طائراتنا بسلام إلى أرض الوطن بعد أن حققت أهدافها المرسومة".
ويشن السلاح الجوي العراقي ضربات ضد "داعش" في سوريا منذ العام الماضي بموافقة الرئيس السوري بشار الأسد.
وأعلن العراق الانتصار على التنظيم في ديسمبر/ كانون الأول 2017.
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