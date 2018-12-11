مصر تستهدف تخفيض عدد السكان 8 ملايين بحلول 2030

القاهرة / الخليج 365

أعلنت القاهرة، الثلاثاء، أنها تستهدف تخفيض عدد السكان 8 ملايين قبل 2030، مشيرة إلى أن سكان بلادها تنجب مليونين ونصف طفل سنويا.

ووفق بيان لوزارة الصحة المصرية، أكد عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان (حكومي)، في مؤتمر اليوم، ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل إلى 98 مليون نسمة بناء على ماسجلته الساعة السكانية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف بأن عدد سكان مصر يزيد 2.56 مليون مولود سنويا.

وحذر من وصول عدد السكان بحلول عام 2030 إلى 119 مليون نسمة إذا استمر معدل الإنجاب فى مصر بهذا الشكل، بينما إذا تم تتفيذ الاستراتيجية القومية للسكان فإن العدد سيكون 111 مليونا بحلول عام 2030، في إشارة إلى أن بلاده تستهدف تخفيض المواليد 8 ملايين.

وقال إن مشكلة الزيادة السكانية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفقر والأمية وعمالة الأطفال والزواج المبكر.

ووفق البيان، ارتفعت نسبة الفقر من 22 % عام 2008 إلى 28 % عام 2015. وقد وصلت نسبة الفقر إلى أكثر من 50% في 4 محافظات هي المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا (جنوب).ومصر أكبر دولة عربية سكانا وطبقا لأرقام حكومية سابقة يصل عدد سكانها 94 مليون نسمة بالداخل و104 ملايين نسمة بالداخل والخارج.

