مسؤول يمني بمشاورات السويد: تبادل 16 ألف أسير بعد 40 يومًا

اليمن/ مراد العريفي/ الخليج 365

قال مسؤول بالوفد الحكومي اليمني المشارك في مشاورات السويد، الثلاثاء، إن تبادل الأسرى مع الحوثيين سيجري بعد 40 يومًا، وسيشمل نحو 16 ألف شخص.

وأوضح مسؤول الأسرى في الوفد الحكومي هادي هيج، للأناضول، أنه قبل التبادل ستشكل لجان مهمتها التأكد من الأسماء لدى الجانبين، بما في ذلك الأشخاص مجهولي المصير.

وأضاف "نأمل أن يتم ذلك بحسب الموعد".

وأشار إلى أنه عقد اجتماعاً مع مسؤول الأسرى في وفد الحوثيين عبدالقادر المرتضى، خلال الساعات الماضية، بحضور مسؤولين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومسؤولين من مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث.

وأضاف: "قدمنا 8576 اسمًا، بينما قدم الطرف الآخر (الحوثيون) 7486 اسمًا".

من جهته، قال عضو وفد الحوثيين حميد عاصم، للأناضول، إن عملية تبادل الأسرى ستجري دفعة واحدة.

وتعد قضية الأسرى الملف الذي أحرز فيه فرقاء الأزمة اليمنية تقدماً في مشاورات السويد التي انطلقت الخميس الماضي.

وتبحث المشاروات، التي ترعاها الأمم المتحدة، 6 ملفات، هي: إطلاق سراح الأسرى، القتال في مدينة الحديدة، البنك المركزي، حصار مدينة تعز، إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين ومطار صنعاء المغلق.