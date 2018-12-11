السودان.. لجنة برلمانية تدرس تعديلات تتيح ترشح البشير لدورات مفتوحة

الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الخليج 365

شكل البرلمان السوداني بغرفتيه (المجلس الوطني، ومجلس الولايات)، الثلاثاء، لجنة لدراسة تعديلات دستورية، تتيح للرئيس عمر البشير، الترشح لدورات مفتوحة في انتخابات الرئاسة.

جاء ذلك خلال جلسة للبرلمان اليوم، حضرها مراسل الخليج 365، وناقشت مقترحًا تقدم به 33 حزبا سياسيا قبل نحو أسبوع، من أجل تعديل الدستور بما يتيح للبشير الترشح لدورات مفتوحة في انتخابات الرئاسة.

واللجنة التي شكلها البرلمان، يرأسها نائب رئيسه، بدرية سليمان، كما تضم في عضويتها رؤساء اللجان الدائمة بالمجلسين، وقانونيين آخرين، وفق مراسل الخليج 365.

ويحق للجنة الطارئة دراسة التعديلات والغرض منها، ورفع تقرير بشأنها في مدة لا تقل عن شهرين، من تاريخ إيداعها لمناقشتها داخل الهيئة لإجازتها.

وخلال الجلسة ذاتها، أعلن رئيس البرلمان السوداني، إبراهيم أحمد عمر، أن البرلمان بغرفتيه سينظر في تقرير اللجنة حول التعديلات في 8 أبريل/ نيسان المقبل.

ومن أهم ما تشمله التعديلات التي اقترحها الـ33 حزبا، المادة 57 الخاصة بمدة دورات رئاسة الجمهورية بأن تكون مفتوحة دون تحديد أكثر من دورة، خلافا للنص الحالي الذي يحدد دورات رئاسة الجمهورية بدورتين فقط للمرشح.

وأعلن البشير في أكثر من مناسبة أنه زاهد في السلطة، ولا يعتزم الترشح في انتخابات الرئاسة، عام 2020، لكن أصواتًا وقرارات من حزبه نادت خلال الفترة الماضية بإعادة ترشحيه.

وانتخب البشير رئيسًا في 2010، وأعيد انتخابه عام 2015 لدورة رئاسية تنتهي في 2020، دون احتساب فترات حكم أخرى منذ وصوله إلى السلطة في يونيو/ حزيران 1989.

