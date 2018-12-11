شكرا لقرائتكم خبر عن كاتبة تكشف عن تكتيك يسمح لترامب تفادى السجن إذا أدين فى قضية الانتخابات والان مع التفاصيل

كشفت كاتبة أمريكية عن تكتيك ربما يمكن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الفرار من العقوبة فى حال أدين فى قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية أو ما شاب حملته من فساد.

وفى أعقاب إطلاق روبرت مولر، المحقق الخاص فى قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية، قالت جينيفر روبين، فى مقابلة مع شبكة MSNBC، الاثنين، إنها تتوقع أن يستقيل ترامب من الرئاسة قبل دقائق من مغادرة نائبه مايك بنس منصبه، ومن ثم يسمح بنس بعفو عنه".

وكانت الكاتبة المحافظة تعلق على احتمال أن تدين وزارة العدل ترامب بعد مغادرته منصبه. وانتقدت روبين تصريحات السناتور الجمهورى، راند بول، الذى تساءل فى وقت سابق عما إذا كان ترامب قد خرق أى قوانين بشأن خطط بناء فندق فى روسيا.

وقال نواب ديمقراطيون، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد يواجه مساءلة والسجن إذا ثبت أن الأموال التى قال محاميه السابق، إنه تم دفعها لأشخاص لالتزام الصمت تمثل انتهاكا لقواعد تمويل الحملة.

ويوم الجمعة أشارت ملفات فى قضايا تتصل بتحقيق اتحادى فى الأنشطة التى قامت بها روسيا خلال حملة الانتخابات الرئاسية فى 2016 إلى نقاط قد تسبب مشكلات لترامب من بينها ما إذا كان قد أصدر تعليمات بدفع مبالغ من 6أرقام لامرأتين خلال الحملة كى تلتزمان الصمت بشأن علاقات معهما.

وسعى ممثلو الإدعاء الاتحادى إلى إصدار حكم بالسجن على مايكل كوهين محامى ترامب لفترة طويلة لدفعه أموالا لممثلة أفلام إباحية ونجمة سابقة لمجلة بلاى بوى بناء على طلب ترامب والتهرب من الضرائب والكذب على الكونجرس بشأن بناء مقترح لمؤسسة ترامب فى موسكو.