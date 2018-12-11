شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تضيف باكستان إلى قائمة الدول المنتهكة للحريات الدينية والان مع التفاصيل

أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها أضافت باكستان إلى قائمتها السوداء للدول التى تنتهك الحريات الدينية، ما يزيد الضغوط على هذه الدولة بسبب معاملتها للأقليات.

قال وزير الخارجية مايك بومبيو إنه يصنف باكستان ضمن "الدول التى تثير قلقا شديدا" فى تقرير سنوى يصدر عن الكونغرس، بعد عام من وضع وزارة الخارجية اسلام اباد على قائمة المراقبة دون عواقب قانونية.