شيخ الأزهر: الإمارات نموذج للتعايش والتسامح بين الثقافات

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين، إن الأزهر الشريف يقدر جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ودورها الرائد في دعم مبادرات السلام والحوار بين الأديان حول العالم، مشيدا بالنموذج الذي باتت تمثله دولة الإمارات في التعايش والتسامح بين مختلف الثقافات التي تلتقي على أرضها.





واستقبل شيخ الأزهر، الإثنين، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال زيارته للقاهرة.

وقدم الدكتور أحمد الطيب التهنئة للشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تحتفل خلاله الدولة بذكرى تأسيس الاتحاد.

وقال شيخ الأزهر: "والدكم المؤسس الشيخ زايد تمكن من بناء دولة جمعت بين الحداثة في الأخذ بأسباب التقدم والأصالة في المحافظة على الثوابت والهوية العربية والإسلامية".





من جهته، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة أن تحركات شيخ الأزهر وجهوده العالمية في مواجهة التطرف ونشر ثقافة السلام بين كل الناس باتت السلاح الأول في المعركة التي تخوضها الإنسانية ضد التطرف والإرهاب، مضيفا أن الأزهر صاحب المنهج الرصين في تفنيد الفكر المتطرف وحماية الشباب من الانجرار للتنظيمات الإرهابية.

وقدم الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة دعوة رسمية لشيخ الأزهر من الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية لزيارة دولة الإمارات وحضور مؤتمر "حوار قادة الأديان من أجل الأخوة الإنسانية"، الذي تستضيفه دولة الإمارات المتحدة، ويحضره مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان وعدد كبير من قادة ورموز الأديان حول العالم.