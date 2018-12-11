قائمة بأعلى 10 شركات عالمية مبيعا للأسلحة في 2017

كشف معهد ستوكهولم لبحوث السلام "سيبري"، الإثنين، عن قيمة مبيعات الأسلحة حول العالم خلال العام الماضي 2017، عبر أكبر 100 شركة عاملة في المجال.



وقال "سيبري" في تقريره السنوي اليوم إن مبيعات الأسلحة عبر 100 شركة عاملة بلغت 398.2 مليار دولار أمريكي في 2017، مقارنة بـ375 مليار دولار في العام السابق له 2016.



وأورد التقرير أن 42 شركة أمريكية الجنسية من أصل 100 شركة، وضعت الولايات المتحدة في صدارة البلدان المصدرة للسلاح بقيمة تجاوزت 226.6 مليار دولار في 2017.



بينما في المرتبة الثانية جاءت الشركات الروسية كأكبر مصدر للأسلحة في العالم، التي أزاحت المملكة المتحدة من هذه المرتبة، بعد أن حافظت عليها منذ عام 2002.



ومن بين أكبر 10 شركات عالمية مبيعا للأسلحة خلال العام الماضي 2017، جاءت 5 شركات أمريكية، بحسب تقرير معهد ستوكهولم لبحوث السلام.



واستمرت شركة لوكهيد مارتن (أمريكية الجنسية)، في صدارتها كأكبر منتج للأسلحة في العالم خلال العام الماضي، حيث بلغت مبيعاتها نحو 44.9 مليار دولار.



في المرتبة الثانية كانت شركة بوينج الأمريكية بـ26.9 مليار دولار، و"ريثون" الأمريكية بـ23.87 مليار دولار في المرتبة الثالثة، و"بي آي ئي" سيستمز البريطانية بـ22.9 مليار دولار رابعا.



في المرتبة الخامسة، جاءت شركة نورث روب غرومان الأمريكية بـ22.3 مليار دولار، وفي المرتبة السادسة جنرال دينامكس الأمريكية بـ19.4 مليار دولار.



في المرتبة السابعة، كانت شركة إيرباص الفرنسية بـ11.2 مليار دولار، ثم مجموعة تاليس الفرنسية بـ9 مليارات دولار في المرتبة الثامنة، وليوناردو الإيطالية بـ8.86 مليارات دولار تاسعا، ثم ألماز آنتي الروسية بـ8.57 مليارات دولار في المرتبة العاشرة.



وقال "سيبري" في تقريره إنه استثنى أرقام الشركات الصينية من التقرير للعام الثالث على التوالي، بسبب عدم تقديم بكين البيانات اللازمة لإعداد الدراسة عليها.