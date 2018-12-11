سكرتيرة ميجان ماركل تبدي رغبتها في ترك وظيفتها

خسرت ميجان ماركل، دوقة ساسكس، عنصرا مهما من فريق عملها في قصر "كنجستون"؛ للمرة الثانية منذ زواجها من الأمير هاري في مايو/أيار الماضي.

وكشف موقع "إي أونلاين" الخاص ببرنامج "إي نيوز" التلفزيوني الأمريكي، أن سامانثا كوهين، السكرتيرة الخاصة بالزوجين التي تعمل بدوام مؤقت، لم تعد ترغب في الاستمرار بوظيفتها، مشيرة إلى تداول أخبار عن أنها تخطط للرحيل بعد ولادة ماركل في الربيع المقبل، على أن ستساعد الزوجين في العثور على بديل لها في العام الجديد.

وتتزامن أخبار ترك "سامنثا" وظيفتها وسط شائعات تصف ماركل، الحامل في طفلها الأول، بـ"الرئيسة الصعبة".

وتعمل سامنثا (50 عاما) لدى العائلة المالكة منذ 17 عاما، وكانت السكرتيرة والمساعدة الخاصة السابقة للملكة إليزابيث الثانية.

وأعلنت السكرتيرة الخاصة بهاري وميجان، استقالتها من هذا المنصب الصيف الماضي، وقبولها بالوظيفة المؤقتة لدى الزوجين.

وكانت مهمة سامنثا الأساسية، مساعدة دوقة ساسكس على التأقلم مع الحياة الملكية الجديدة، ووصف مصدر مقرب من ماركل إن "رحيل سامانثا سيكون خسارة هائلة.

وجاء قرار سامنثا كوهين بعد أقل من شهر على استقالة مساعدة ماركل الشخصية، ميليسا توابتي، التي لعبت دورا كبيرا في تحضيرات الزفاف الملكي، بعد 6 أشهر فقط من تسلمها الوظيفة، وقيل إن علاقتها بدوقة ساسكس كانت متوترة وصعبة.

وفي تقرير سابق، أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى صرامة ماركل واستيقاظها في الـ5 فجرا يوميا، وأنها ترسل أفكار وطلبات إلى فريق عملها 6 أو 7 مرات خلال اليوم الواحد.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من العائلة المالكة، إنها ميجان تحتاج إلى شخص يتمتع بطاقة وصبر هائلين لمساعدتها في تحديد مستقبلها، كما أشارت في تقرير آخر إلى أن سلوك ماركل الصعب ظهر جليا في الاستعدادات للزفاف الملكي، لدرجة أن الأمير هاري أخبر القائمين على تجهيزات الحفل بأن "ما تطلبه ميجان يجب تحصل عليه فورا".

وقال توماس ماركل، والد ميجان خلال مقابلة، الأحد، إن ابنته التي يعرفها كانت دائما لطيفة وطيبة وكريمة، ولم تكن أبدا تتصرف بهذه الطريقة.

وتابع: "لا أرغب في قول أو فعل شيء يجرح ابنتي، لكن ينتابني القلق من أنها ربما تجرح نفسها".

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير نشرته الأسبوع الماضي، أن ماركل تشاجرت مع كيت ميدلتون قبل الزفاف؛ لأن دوقة كامبردج أخبرتها بأنه من غير اللائق وغير المقبول توبيخ أعضاء فريق عملها.