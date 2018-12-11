«تايم» تختار خاشقجي ضمن الفائزين بشخصية 2018

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي اختارت مجلة "تايم" الأمريكية، الثلاثاء، الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، ضمن الفائزين بشخصية العام، التي أطلقت عليها "الحراس والحرب على الحقيقة".

ونشرت المجلة في تغريدة عبر تويتر، أسماء 4 صحفيين، ووسيلة إعلامية، اختارتهم ليكونوا شخصيات العام، وهم: السعودي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول، جمال خاشقجي، والفلبينية ماريا ريسا، والصحفيين الميانماريين من وكالة رويترز؛ والون، وكياو سوي.

إلى جانب الشخصيات الأربعة اختارت المجلة صحيفة "كابيتال غازيت" الأمريكية التي قُتل خمسة من أعضائها خلال الهجوم الذي وقع في 28 يونيو الماضي، في أنابوليس، في ولاية ميريلاند.

وأفردت المجلة لشخصية العام 4 أغلفة منفصلة؛ غلاف لخاشقجي، وآخر لموظفي الصحيفة الأمريكية، وأيضًا لصحفيي رويترز متمثلين في صورتين تحملهما زوجتاهما، وغلاف للصحفية الفلبينية المعروفة بنقدها لسياسات الرئيس الفلبيني. وفقًا لما نقلته "الأناضول"

وقال رئيس تحرير المجلة إدوارد فلسنثال، في مقال تعليقًا على اختيار شخصية العالم: " "مثل جميع الهدايا البشرية، تأتي الشجاعة إلينا على مستويات مختلفة وفي لحظات مختلفة".

وأضاف: "هذا العام نحن نختار 4 صحفيين، ومؤسسة إعلامية، دفعوا ثمنًا باهظًا لمواجهة تحديات العصر". وفق ما نقل إعلام أمريكي.

وتابع: "هم ممثلون لكفاح أوسع نطاقًا لعددٍ لا يحصى من الآخرين حول العالم، حيث إنه حتى 10 ديسمبر الجاري، قتل ما لا يقل عن 52 صحفيًا في 2018، خاطروا بأرواحهم لرواية قصص عصرنا".

وكشفت مجلة التايم أمس عن قائمتها القصيرة التي ضمت 10 مرشحين للحصول على لقب العام، بينهم الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب، والروسي، فلاديمير بوتين.

غير أن اسم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اختفى من القائمة القصيرة للمنافسين على اللقب، بعد أن كان مدرجًا في القائمة الطويلة في مرحلة الترشيحات المستمرة.