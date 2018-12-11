"E2 دبي الجنوب" يطلق تجربة الواقع الافتراضي لمشاهدة المرافق والخدمات

أطلق مركز إي2 دبي الجنوب للفعاليات والمعارض، الذي طورته "دبي الجنوب"، جولة افتراضية بتقنية ثلاثية الأبعاد للاطلاع على ما يقدّمه من مرافق وتجهيزات عصرية وحديثة.

ويعدّ هذا الإنجاز الأول من نوعه في قطاع الفعاليات والمعارض بإمارة دبي، ويستعرض أهم المرافق الداخلية للمركز بتقنية عرض 360 درجة لتمكين المستخدمين من الاستمتاع بتجربة افتراضية استثنائية.

وتكمن أهمية التجربة الافتراضية الجديدة في تقديم فرصة مميّزة للاطلاع على ما يوفّره المركز من مرافق ومنصات وتصاميم متفرّدة لتنقل المشاهد عبر نظام إلكتروني تفاعلي إلى المركز بأبعاده الحقيقية.

كما يمكن لمستخدمي هذه الخاصية الاطلاع على تجهيزات المعارض والحفلات والفعاليات والمؤتمرات، إضافة إلى التعرف على الخدمات، والاستمتاع بمشاهدة موقع الفعالية بتفاصيله كافة، وأبرز مرافقه ومميزاته.

وتتيح التجربة الجديدة للعارضين ومنظمي الفعاليات استكشاف المكان والمرافق والملحقات التابعة له مسبقاً، ما يسهم في تكوين لمحة عامة وأولية عن موقع الفعالية.

كما يوفّر نموذج موقع الفعاليات الثلاثي الأبعاد فرصة للاطلاع على مراحل تجهيز الموقع التي تشمل تركيب الأرضية والأسقف، تركيب السمعيات والبصريات، ومحتوى الوسائط المتعددة، والأطعمة، والمشروبات وخيارات العلامة التجارية والتسويق وغيرها من المزايا المتميزة.

وتتميز العروض ثلاثية الأبعاد بتقديم لقطات 360 درجة للفعالية في واقع افتراضي، إذ توفّر للمستخدمين جولة كاملة حول موقع الفعالية، تضم خاصيتي المشاهدة عن بعد أو المشاركة الكاملة في الفضاء الافتراضي.

كما يمكن للمستخدم الاستمتاع بجولة افتراضية مميّزة بتقنية ثلاثية الأبعاد للتعرّف على المزايا التي يقدّمها المركز لتنظيم الحفلات، إذ ينقل المشاهد إلى خشبة المسرح أو وسط حشد كبير بمجرد النقر على مختلف المواقع أثناء جولته الافتراضية.

ويمكن خلال الجولة الافتراضية الثلاثية الأبعاد الخاصة بالمعارض، التنقل في العديد من المسارات والقاعات والمرافق المتنوعة للاطلاع على كيفية استعراض وتسويق العلامات التجارية الخاصة بمختلف الفعاليات أو المؤتمرات التي تنظم في المستقبل.

أما بالنسبة للجولة الافتراضية الخاصة بالمؤتمرات، فتستعرض التجهيزات والاستعدادات التي تستخدم أثناء تنظيم المؤتمرات، من خلال تقنيات حديثة وحلول مبتكرة.