دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع كوالكوم تحصل على أمر قضائي بحظر بيع إصدارات الأيفون السابقة في الصين ظهر على التقنية بلا حدود.

تستمر النزاعات القضائية القائمة بين عملاق تصنيع الرقاقات كوالكوم وابل، واليوم يصل أحد هذه النزاعات القانونية إلى أمر قضائي لصالح كوالكوم، تمنع من خلاله شركة ابل من بيع الإصدارات القديمة من هواتف الأيفون في أسواق الصين.

حققت شركة كوالكوم إنتصار جديد في ساحة القضاء على شركة ابل، حيث فازت بحكم قضائي مبدئي يمنع شركة ابل من بيع إصدارات الأيفون السابقة في الصين، والتي من بينها هواتف iPhone 6S و 6S Plus و7 و7 Plus و 8 و 8 Plus وأيضاً iPhoneX.

من ناحية أخرى تجاهلت أبل الحكم القضائي، كما علقت أن إصداراتها من هواتف الأيفون مازالت تباع في أسواق الصين حتى الآن، رغم محاولات كوالكوم منذ عام تقريباً لحظر بيع هواتف الأيفون في الصين، هذا إلى جانب محاولات أخرى لحظر بيع هواتف الأيفون في الولايات المتحدة، إلا أنها لم تنجح بالتأكيد في الوصول إلى مرحلة التنفيذ.

يذكر أن كلاً من كوالكوم وابل لديهم العديد من النزاعات القانونية القائمة في أروقة المحاكم، من بينها التهم الموجه من كوالكوم لشركة ابل لإحتكار السوق بأسعار مرتفعة، هذا إلى جانب نزاع أخر اتهمت فيه ابل بمشاركة براءة إختراع كوالكوم مع مورد منافس للشركة وهو شركة إنتل.

ويرتكز الحكم القضائي الجديد لصالح كوالكوم على إنتهاك ابل لحقوق الملكية الفكرية لشركة كوالكوم، في إستخدام تقنية تغيير حجم الصور وإدارة التطبيقات، حيث يمكن لشركة ابل تخطي الحكم القضائي بتحديث البرمجيات في الإصدارات السابقة من هواتف الأيفون.

المصدر

هذا الموضوع كوالكوم تحصل على أمر قضائي بحظر بيع إصدارات الأيفون السابقة في الصين ظهر على التقنية بلا حدود.