شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق منتدى المجتمع المدنى والشباب بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدا الأربعاء، بالقاهرة، أعمال منتديي المجتمع المدني والشباب برئاسة لبنان، للتحضير للقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الرابعة التي تستضيفها بيروت الشهر المقبل.

وأكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، أن منتدى المجتمع المدني يهدف إلى التوصل لمقاربة عربية شاملة تكون بمثابة خارطة طريق للتشبيك الصحيح والقوي بين منظمات المجتمع المدني والحكومات العربية، من خلال تشجيعها على وضع خطط قصيرة المدى لتنفيذ الأهداف التنموية 17 في المنطقة العربية، وبما يرفع من سقف التفاعل والإنتاجية وسقف المردود الاقتصادي لدى الدول الأعضاء.

وأضافت أن منتدى الشباب يهدف إلى المساهمة في وضع مقترحات عملية تساهم في تمكين الشباب وتطوير إمكاناته الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية، وبما يسهم كذلك في تعزيز دوره لدعم الجهود الرامية للقضاء على الأسباب الاجتماعية المؤدية إلى نشوب ظاهرة الإرهاب، وذلك من خلال شراكة فاعلة بالشباب مع كافة الجهات ذات الصلة على كافة المستويات الوطنية، الإقليمية والدولية بما يحقق الامن والوئام المجتمعي للدول العربية ويسهم في تحقيق التنمية المنشودة.

ومن المتوقع أن يخرج كل المنتديين "الشباب والمجتمع المدني" برسائل إلى القادة حول تعزيز دور الشباب لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 ضمن منظومة متكاملة وشراكة فاعلة مع كافة الأطراف الوطنية والإقليمية والدولية، والتأكيد على تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في الشراكة والتضامن مع المؤسسات الحكومية لتنفيذ المبادرات الرامية لتحقيق التنمية المستدامة وبما يعزز من دعائم الاستثمار في رأس المال البشري عربيًا وإقليميًا.

ويهدف منتدى المجتمع المدني في نسخته الرابعة لعام 2019، إلى وضع خارطة طريق لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني للمساهمة الفاعلة في الجهود الرامية إلى تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتنفيذ العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني من خلال تقديم برامج مساندة في مجال التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والمساهمة في خفض معدلات الفقر وغيرها من الموضوعات ذات الصلة والتي في مجملها تمكن من تحقيق التنمية المنشودة على كافة الاصعدة، وبما يمكن المواطن العربي من العيش في أمن ووئام مجتمعي.

ويشكل منتدى الشباب العربي المنبر الأساسي للشباب في القمة للمساهمة في صياغة السياسات حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية التنموية، وسيتناول المنتدى الطرق التي تمكن الشباب من المساهمة في تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030.

ويهدف إلى تفعيل دور الشباب في إحداث التغيير في مجتمعاتهم والعالم، والاستثمار فيهم ومنحهم المزيد من الفرص والدعم، كي تفسح المجتمعات العالمية للشباب من أبنائها ليتقدموا الصفوف كقوى إنتاجية إيجابية وكي يتم توفير الفرص لهم، واستثمار طاقاتهم في البناء والإنتاج وأن يكونوا لبنة أساسية في بناء مجتمعات قوية، وتعزيز دور الشباب في اكتساب أهمية إضافية كونهم الشريحة الأكبر في مجتمعاتهم والعالم.