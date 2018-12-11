بيلاروسيا تعتزم إنشاء مصنع “جرارات وشاحنات” بالسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت بلاروسيا، يوم الثلاثاء، عزمها إنشاء مصنع للجرارات وشاحنات “ماز” وآليات “قومزيلماش” بالسودان.

جاء ذلك في بيان مشترك للرئيسين السوداني عمر البشير، ونظيره البيلاروسي، الكسندر لوكاشينكو، في العاصمة مينسك.

ووصل البشير إلى العاصمة البيلاروسية مينسك يوم الأحد الفائت في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

وأعلنت الخرطوم التزامها باتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم مشروع إنشاء مصنع لإنتاج آليات متعددة الصناعات.

وأمنَّ البيان على ضرورة التعاون المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية والعسكرية، بجانب تبادل الدعم في المحافل الدولية، والعمل على محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وأعلنت بيلاروسيا ترحيبها بافتتاح مقر للسفارة السودانية في العاصمة مينسك، معربةً عن أملها في تمثيل مقيم في العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال البيان إن رجال الأعمال بالبلدين في طريقهم إلى عقد منبر مشترك لبحث فرص التعاون المشترك.