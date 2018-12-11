شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ منع اولترس الهلال من ادخال ادوات التشجيع والسماح لبقية المدرجات بذلك امر كريه وقمئ .

@ ظننا بامن الملاعب انه يتبع للشرطه وليس لشركة الكاردينال .

@ كان يمكن ان نقبل بالمنع ان تم لجميع المدرجات لا لمدرج الاولترس فقط .

@ استهداف الاولترس استهداف لجمهور الهلال فاولترس روح المدرجات وقلبه النابض .

@ فرق الموسيقي التي تعمل بأجر لا تمثل شعب الهلال .

@ نعشم من مدير عام الشرطة تصحيح الاوضاع ومعاقبة المتورطين .

@ الشرطه شرطة السودان و لا تتبع لشركة الكاردينال .

@ لا مصلحه للشرطه في الانحياز للكاردينال ضد شعب الهلال .

@ اولترس تعرف متى وكيف ترد .

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شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل الي مدير الشرطه.. بقلم معتصم محمود على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .