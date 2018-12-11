ايها الناس.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*المريخ ضمن التمنية الكبار عربيا رغما عن اي زول
*وحقو نصنع من هذا التأهل سببا للتوافق الشعبي والالتفاف الجماهيري حول الكيان
*تأهل يستحق ان نقلب له الصفحه لاجل كيان يجمعنا
*حقيقة كنا في المريخ اخوة نعشق النجم ونهوي
*واختلاف الرأي فينا يجعل المريخ اقوي
*اصبحنا في المريخ اخوة اعداء
*اختلاف الرأي فينا يضعف المريخ داء
*تأهل يستحق صفحة جديدة نمد فيها الايادي بيضاء ونصفي فيها النوايا
*ايها الناس
*بالامس حشجرت الزغرودة علي شفاه ناس فطومة
*يازغرودة ماطلعت
*زغرودة كتمت
*حينما ايقنوا ان ظلم التحكيم بائن
*تأكدوا من خروج الزعيم
*عبوا حناجرهم زغاريد
*فكتمت
*فاليبحثوا لزغاريدهم مخارج
*كتمت بالدواخل
*يشوفوا ليهم جرتق يزغردوا فيهو مع غناء العديلة البيضاء
*بالامس كان للاولاد كلمة
*اولاد شنو
*كان للابطال كلمة
*قالوا لا للبطان
*الليلة الجلد للقلوب الحاقدة بس
*وانجلدت القلوب
*وانكشحت الدوايا
*وقال اصحاب الزغاريد الكاتمة
*وا شقايه
*فطومة
*المريخ يقصي اتحاد الجزائر
*موش فار زنزبار
*انتوا الجزائر بتقدروا تمشوها
*خليهو تقصوا فريق منها
*ففي نفس هذه البطولة العربية
*فاز وفاق سطيف علي الصفراب بالمعبرة(كانت تسمي كذلك وقتها) بهدفين
*والي الآن راجي الزناطير بالجزائر
*وماجوا
*فتشوا عليكم يامحمد عبدالماجد بالطيارة في الصحراء مالقوكم
*قايلنكم تهتم
*ماعارفنكم زغتم
*اول وآخر زوغان في بطولة العرب الذين قال شاعرهم
*ولسنا علي الاعقاب تدمي كلومنا
*يعني مابتسيل دمائنا علي قفانا
*يعني مابنهرب
*يعني بالسوداني كده
*الجري ده ماحقي
*زغردي يافطومة
*زغردي لاخوانك الجروا
*انتي الفنان قال الصبيان الجروا سابوا شنو كده وهملوا؟
*سابوا شنو يافطومة!!!
*تأهل المريخ رغما عن الصبيان الجروا
*فحبس الزغاريد في حلاقيم اخواتم ناس اختي
*ايها الناس
*كما توقعت بالامس
*قلت ليكم قون النعسان الرابع ماعبث
*هو هدف التأهل الذي يكفر به عن ذلك الخطأ غير المقصود
*وقد كان
*وكان بالامكان افضل مما كان
*لان تكتيك زولفا اتاح لنا خمس انفرادات ضاعت للتسرع وسوء الحظ
*وكان الاولاد فرسان
*منجد ادي مباراة كبيرة وكل ما مر الوقت كان يزيد ثباتا والقا وتألقا
*حتي الهدفين لايسأل عنهما
*الاول تسلل ومخالفه مع منجد غض الحكم الطرف عن اي شئ
*والتاني كان دربكة وتواكل من البعض
*حتي التش لعب بحرفية واحترافية
*وسخر موهبته وخياله الواسع لصالح الجماعة
*جميعهم ادوا بقوة اعادت لنا الامل فيهم
*شكرا لهم جميعا
*كلنا كنا علي قلب رجل واحد
*لذا تأهلنا
*شكرا للجميع
*وعرفانا
*يفترض نستقبل الاولاد في المطار
*عشان يرجعونا المطار
*ايها الناس
*الجرجير رقد
*ميتين الف دولار في اولفومية
*اييييييييك
*دشليارات
*وعجبني نمر لما عبر عن سرورو
*وشكرا لنوايا المريخاب الطيبات
*جميع المريخاب
*واذا قدرنا نجمع النوايا علي بعضها لاجل الكيان
*سيتحقق منانا ومناكم ومناي
*وسنسمع وا شاقيه من اهل الزغرودة الموؤده
*ايها الناس
*حضرناها في النادي
*في ارض البطولات
*وكم كان العناق حارا
*عناق الرجال من جانب
*وعناق امات الرجال توته وسعدية
*وسالت دموع الرجال فرحا ووعدا وتمني
*البصري يجعر
*نجم الدين ابو الجاز لاعارف يبكي لاعارف يعرض لاعارف يجيب سوطو للبطان
*وانجلو الجميل يزأر
*كييييييييس
*ايها الناس
*افريقيا مسجلين علي لوح الشرف
*سيكافيا نحنا الشرف زاتو
*عربيا ممكن نسجل اسمنا باحرف من نور سيما وعندنا فرصة ترميم واضافات شهر اتنين
*نحنا مابدون افريقيا وعربيا وسيكافيا
*نحنا الشرف حافظنوا
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*كان شفت ياوالينا
*الصفوف الكتيرة دي بتوقف الشارع قنا
*لابوليس بفكنا ولابوليس حركة بحلنا
سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال من كم سنة واقفين قنا كولنا كولنا من كم سنة…الكلب ده خلي بالك كلب ماسوداني
والي لقاء
سلك
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