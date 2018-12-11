ايها الناس.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*المريخ ضمن التمنية الكبار عربيا رغما عن اي زول

*وحقو نصنع من هذا التأهل سببا للتوافق الشعبي والالتفاف الجماهيري حول الكيان

*تأهل يستحق ان نقلب له الصفحه لاجل كيان يجمعنا

*حقيقة كنا في المريخ اخوة نعشق النجم ونهوي

*واختلاف الرأي فينا يجعل المريخ اقوي

*اصبحنا في المريخ اخوة اعداء

*اختلاف الرأي فينا يضعف المريخ داء

*تأهل يستحق صفحة جديدة نمد فيها الايادي بيضاء ونصفي فيها النوايا

*ايها الناس

*بالامس حشجرت الزغرودة علي شفاه ناس فطومة

*يازغرودة ماطلعت

*زغرودة كتمت

*حينما ايقنوا ان ظلم التحكيم بائن

*تأكدوا من خروج الزعيم

*عبوا حناجرهم زغاريد

*فكتمت

*فاليبحثوا لزغاريدهم مخارج

*كتمت بالدواخل

*يشوفوا ليهم جرتق يزغردوا فيهو مع غناء العديلة البيضاء

*بالامس كان للاولاد كلمة

*اولاد شنو

*كان للابطال كلمة

*قالوا لا للبطان

*الليلة الجلد للقلوب الحاقدة بس

*وانجلدت القلوب

*وانكشحت الدوايا

*وقال اصحاب الزغاريد الكاتمة

*وا شقايه

*فطومة

*المريخ يقصي اتحاد الجزائر

*موش فار زنزبار

*انتوا الجزائر بتقدروا تمشوها

*خليهو تقصوا فريق منها

*ففي نفس هذه البطولة العربية

*فاز وفاق سطيف علي الصفراب بالمعبرة(كانت تسمي كذلك وقتها) بهدفين

*والي الآن راجي الزناطير بالجزائر

*وماجوا

*فتشوا عليكم يامحمد عبدالماجد بالطيارة في الصحراء مالقوكم

*قايلنكم تهتم

*ماعارفنكم زغتم

*اول وآخر زوغان في بطولة العرب الذين قال شاعرهم

*ولسنا علي الاعقاب تدمي كلومنا

*يعني مابتسيل دمائنا علي قفانا

*يعني مابنهرب

*يعني بالسوداني كده

*الجري ده ماحقي

*زغردي يافطومة

*زغردي لاخوانك الجروا

*انتي الفنان قال الصبيان الجروا سابوا شنو كده وهملوا؟

*سابوا شنو يافطومة!!!

*تأهل المريخ رغما عن الصبيان الجروا

*فحبس الزغاريد في حلاقيم اخواتم ناس اختي

*ايها الناس

*كما توقعت بالامس

*قلت ليكم قون النعسان الرابع ماعبث

*هو هدف التأهل الذي يكفر به عن ذلك الخطأ غير المقصود

*وقد كان

*وكان بالامكان افضل مما كان

*لان تكتيك زولفا اتاح لنا خمس انفرادات ضاعت للتسرع وسوء الحظ

*وكان الاولاد فرسان

*منجد ادي مباراة كبيرة وكل ما مر الوقت كان يزيد ثباتا والقا وتألقا

*حتي الهدفين لايسأل عنهما

*الاول تسلل ومخالفه مع منجد غض الحكم الطرف عن اي شئ

*والتاني كان دربكة وتواكل من البعض

*حتي التش لعب بحرفية واحترافية

*وسخر موهبته وخياله الواسع لصالح الجماعة

*جميعهم ادوا بقوة اعادت لنا الامل فيهم

*شكرا لهم جميعا

*كلنا كنا علي قلب رجل واحد

*لذا تأهلنا

*شكرا للجميع

*وعرفانا

*يفترض نستقبل الاولاد في المطار

*عشان يرجعونا المطار

*ايها الناس

*الجرجير رقد

*ميتين الف دولار في اولفومية

*اييييييييك

*دشليارات

*وعجبني نمر لما عبر عن سرورو

*وشكرا لنوايا المريخاب الطيبات

*جميع المريخاب

*واذا قدرنا نجمع النوايا علي بعضها لاجل الكيان

*سيتحقق منانا ومناكم ومناي

*وسنسمع وا شاقيه من اهل الزغرودة الموؤده

*ايها الناس

*حضرناها في النادي

*في ارض البطولات

*وكم كان العناق حارا

*عناق الرجال من جانب

*وعناق امات الرجال توته وسعدية

*وسالت دموع الرجال فرحا ووعدا وتمني

*البصري يجعر

*نجم الدين ابو الجاز لاعارف يبكي لاعارف يعرض لاعارف يجيب سوطو للبطان

*وانجلو الجميل يزأر

*كييييييييس

*ايها الناس

*افريقيا مسجلين علي لوح الشرف

*سيكافيا نحنا الشرف زاتو

*عربيا ممكن نسجل اسمنا باحرف من نور سيما وعندنا فرصة ترميم واضافات شهر اتنين

*نحنا مابدون افريقيا وعربيا وسيكافيا

*نحنا الشرف حافظنوا

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*كان شفت ياوالينا

*الصفوف الكتيرة دي بتوقف الشارع قنا

*لابوليس بفكنا ولابوليس حركة بحلنا

سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال من كم سنة واقفين قنا كولنا كولنا من كم سنة…الكلب ده خلي بالك كلب ماسوداني

والي لقاء

سلك