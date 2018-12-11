طلب بمغادرة قاتلة زوجة مهدي الشريف السجن…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تنظر محكمة جنايات أم درمان جنوب طلباً قدمه محامي الدفاع صديق كدودة عن المتهمة الأولى في قضية مقتل زوجة مهدي الشريف، يلتمس فيه إطلاق سراح موكلته مؤقتاً بغرض رؤية أبنائها الخمسة بمنزل أسرتها ببحري، وقال كدودة في طلبه حسب (دعوى زيارة) شرعية بالرقم (870) لدى محكمة أم درمان للأحوال الشخصية خاصة بإمكانية زيارة أبناء المتهمة لها خارج السجن بمنزل ذويها ببحري حلة حمد، والتي توضح أن المتهمة أم لخمسة من أبناء يقيمون مع والدهم ولم تتمكن من رؤيتهم منذ تاريخ إلقاء القبض عليها، ملتمساً من المحكمة الموافقة على طلبه برؤية المتهمة لأبنائها بمنزل ذويها وفقاً للضوابط والإجراءات وما تقتضيه مصلحة أبنائها القصر.

وفى سياق متصل أمر قاضى المحكمة باعادة إعلان شهود الدفاع وكيل النيابة ورئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، وقال محامي الدفاع إنه قد أجرى اتصالاً على رئيس هيئة شؤون الأنصار الذي أكد له أن الشاهد الصادق المهدي سيعود إلى البلاد فى التاسع عشر من الشهر الجاري.

وكانت الشرطة قد أوقفت المتهمة وشقيقتها في القضية بعد أن عثر رجل الأعمال مهدي الشريف على زوجته مقتولة داخل شقتها بحي المهندسين بأم درمان.