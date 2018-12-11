خطاب لرئاسة الجمهورية بخصوص الهجوم على قرية السنادرة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: خاطبت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي عاطف عبد الله أمس (الإثنين) رئاسة الجمهورية بخصوص أحد ضحايا حادثة اتهام (10) أفراد من قوات الدفاع الشعبي بالهجوم على قرية السنادرة بجنوب كردفان، وحرقها وقتل مواطنين، وتسلمت المحكمة جميع التواكيل الخاصة بورثة المجني عليهم حتى يتسنى لها حجز الملف للقرار.

وكانت جلسة أمس مخصصة لسماع المتحري في قضية متهم شارك في الهجوم على القرية وألقي عليه القبض، إلا أن القاضي أكد سماعه في جلسة قادمة.

وحسب الاتهام فإن (10) أفراد ينتمون لقوات الدفاع الشعبي كانوا قد شنوا هجوما مسلحاً على قرية السنادرة بمنطقة العباسية تقلي بولاية جنوب كردفان وقتلوا بعض المواطنين وارتكبوا جرائم نهب وحرابة وسرقة دون إذن قائدهم، وقد ظهر بين المتهمين مدير الغابات الأسبق وبعد القبض عليهم أحيلوا للمحاكمة في الخرطوم نسبة لدواعٍ أمنية.

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