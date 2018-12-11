البرلمان العربي يوجه رسالة إلى قطر

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جاء ذلك في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، ذكر أن البرلمان العربي ناقش تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية للبرلمان.
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وبدأت جلسة البرلمان بكلمة رئيس البرلمان العربي، المعاد انتخابه، الدكتور مشعل السلمي، بحضور الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان المصري.
وتحدث عدد من النواب، حول موضوع المصالحة العربية، مطالبين بأن يكون للبرلمان العربي دورا فاعلا في تلك القضايا.
ودعى النواب إلى أن تكون المصالحة (العربية العربية) شعار المرحلة المقبلة، وأن يتم رفع الحظر عن سوريا، التي طالب بعض النواب بأن تدفع ما عليها من مستحقات مالية.
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