بعد توقف 3 سنوات... استئناف الشحن الجوي بين مصر وأمريكا بداية العام الجديد

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وبحث الوزير المصري، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الطيران المدني، وفق بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
Rt.com
وناقشت عدة موضوعات مشتركة بين الجانبين، والتي تتعلق بصناعة النقل الجوي، حيث تم الاتفاق على تطوير مذكرة التفاهم الأخيرة التي تم توقيعها عام 1997.
وأكدت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية أهمية الاستمرار في التنسيق، وضرورة التعاون لمجابهة جميع التحديات ذات الاهتمام المشترك، والتي تواجه دول العالم في مجال صناعة النقل الجوي.
كانت الولايات المتحدة الأمريكية منعت شحن البضائع على طائرات الركاب؛ في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2015، بسبب الإجراءات الأمنية التى اتخذتها معظم دول العالم تجاه مصر، عقب إثبات التحقيقات الروسية، أن سقوط طائرة الركاب بسيناء الأسبوع الماضى بسبب قنبلة شديدة الانفجار.
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