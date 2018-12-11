نتنياهو يهدد بتوجيه ضربة إلى "حزب الله"

القدس — سبوتنيك. قالت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، اليوم الثلاثاء، إن "نتنياهو يهدد بتوجيه ضربة لا يمكن تخيلها لحزب الله، في حال مهاجمته إسرائيل، أو عرقلة عملية كشف الأنفاق على الحدود مع لبنان".

وأوضحت القناة العبرية "كان" على موقعها الإلكتروني، أن نتنياهو وجه تحذيرا شديد اللهجة لحزب الله اللبناني في حال فكر في مهاجمة إسرائيل، قائلا: "إذا ارتكب الحزب اللبناني خطأ فادحاً وقرر أن يؤذينا، سوف يتعرض لقصف لن يتخيله أحد".

يشار إلى أن نتنياهو قد أطلق هذه التحذيرات خلال زيارته للجبهة الشمالية لإسرائيل، لتفقد الأعمال التي تقوم بها قواته العسكرية على الحدود مع لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق حملة عسكرية أسماها "درع الشمال"، لكشف وتدمير أنفاق "حزب الله" على الحدود الشمالية بين إسرائيل ولبنان، وذلك بداية من الرابع من الشهر الجاري، وكشف الجيش خلالها عن ثلاثة أنفاق للحزب.

من جانبها، كتبت صحيفة "معاريف أون لاين" أن نتنياهو يستعد لأي عملية عسكرية مع "حزب الله"، ويهدد الحزب إذا ما حاول مهاجمة قواته.