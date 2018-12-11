الحلبوسي يدعو للمساهمة في جهود إعمار العراق

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دعا الحلبوسي خلال حضوره ندوة الطاقة للغرفة التجارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الدول المساندة إلى إكمال مهمتها في الإعمار، بعد أن أنجزت مهامها بالوقوف مع العراق في مواجهة الإرهاب، مثمنا موقف الولايات المتحدة الأمريكية في دعم العراق بمرحلة مواجهة الإرهاب.
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وشدد رئيس مجلس النواب العراقي على أهمية تواصل الجهد الدولي لدعم العراق، لا سيما في مجال إعادة الإعمار وتعزيز الاقتصاد العراقي، والبدء بتنفيذ مخرجات مؤتمر الكويت للإعمار الذي سيمنح العراق فرصًا عالمية للاستثمار.
وأضاف الحلبوسي: "تمر علينا ذكرى التحرير وإعلان النصر العراقي على تنظيم "داعش"، وأعتقد أن الفرصة كبيرة لتقديم النموذج المثالي لدعم هذا النصر من خلال إعمار هذه المحافظات، وإعادة الحياة لجميع مناطقها وإعادة النازحين".
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