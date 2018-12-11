تداول: تنفيذ صفقات خاصة بقيمة 12.7 مليون ريال

صحيفة الخليج الالكترونية

شهدت السوق السعودية المالية “تداول”، تنفيذ صفقتين خاصتين لكل من شركة جرير للتسويق، والبنك الأهلي التجاري، بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر الجاري، على نحو 130.940 ألف سهم، وبقيمة إجمالية للصفقتين بلغت 12.664 مليون ريال.

وتم تنفيذ صفقة خاصة على 61.415 ألف سهم من أسهم “جرير”، بسعر 154.20 ريال للسهم، وبقيمة إجمالية للصفقة بلغت 9.470 مليون ريال.

كذلك شهدت السوق تنفيذ صفقة خاصة على عدد 69.525 مليون سهم من أسهم “الأهلي التجاري”، بسعر 45.95 ريال للسهم، وبقيمة إجمالية للصفقة بلغت 3.194 مليون ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن “تداول” شهدت تنفيذ صفقتين خاصتين على كل من شركة “ينساب”، والبنك الأهلي التجاري، بجلسة الأحد الماضي، على نحو 251.182 ألف سهم، وبقيمة إجمالية للصفقتين بلغت 12.477 مليون ريال.

والصفقات الخاصة هي أوامر يتم تنفيذها بالاتفاق بين مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الصفقات الخاصة لا تؤثر على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، فيما تؤثر الصفقات الخاصة على كمية وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات.