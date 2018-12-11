شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حالات تدعمها «الإسكان» لدفع الإيجارات عن المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ذكر مسؤول ببرنامج “دعم الإيجار” التابع لوزارة الإسكان، أربع حالات تستحق دعم الإيجار ودفع الوزارة الاستحقاقات المتعثرة عن المواطنين لدى ملاك الوحدات السكنية، شريطة أن يكون العقد مسجلاً في نظام “إيجار”.

وأوضح المسؤول أن الحالات الأربع هي: (المريض العاجز عن العمل، وأسرة السجين، وأسرة المتوفى، وأخيراً ضعيف القدرة المالية)؛ وفقاً لـ”مكة”.

وأشار إلى أن هناك لجنة مكونة من جهات عدة تقوم بدراسة الحالات المتعثرة، والتأكد من عدم قدرة المواطن على الدفع وتحويلها إلى قاضي التنفيذ، الذي من خلاله يتم التحقق وإصدار آلية الدعم، التي تتفاوت مددها، وكل ذلك خلال 72 ساعة ليتم البت في الحالات.

ولفت إلى أن المبالغ التي تحصّلها الوزارة من برامجها المتنوعة، سواء رسوم نظام إيجار، أو رسوم الأراضي البيضاء ونحوهما؛ تصب في مثل هذه الحالات لدعم المواطن وتأمين السكن المناسب له.