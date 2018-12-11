شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تستعرض 7 مبادرات لخدمة الحج والعمرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تقدمت الشركة السعودية للكهرباء بعدد من المبادرات الاجتماعية والنوعية للمساهمة في ملتقى مكة الثقافي “كيف نكون قدوة؟”، الذي يركز في دورته هذا العام على “كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة؟”.

وشملت المبادرات التي استعرضتها الشركة في اجتماع عقد اليوم بمقر إدارة القطاع الغربي بحضور الرئيس التنفيذي لملتقى مكة الثقافي الدكتور الحسن آل مناخرة، ورئيس القطاع الغربي في السعودية للكهرباء المهندس عبدالسلام العمري برامج تدريبية وتوعوية وتطوير وتحسين مستوى بعض الخدمات التي يحتاج إليها الحاج والمعتمر في مواقع مروره، إلى أن يصل إلى المشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

وقدم رئيس فريق تنفيذ المبادرات في السعودية للكهرباء عبدالله آل ناصر عرضاً لمبادرات نوعية بدأت الشركة في تنفيذها مثل (الدورات التدريبية التي تقدمها الشركة للعاملين في مختلف الدوائر الحكومية، بعنوان: “سلوكنا الإيجابي قدوة”، الخاصة بخدمة الحاج والمعتمر، ومبادرة “السلامة في طريق الهجرة”، التي تعمل “السعودية للكهرباء” على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وتهتم بالسلامة في المواقع التي قد يوجد بها الحاج والمعتمر، وتعمل المبادرة على أن تكون هذه المواقع واجهة مشرقة لما تقدمه المملكة من خدمات للحجاج والمعتمرين).

كما أن الشركة ستنفذ واحدة من المبادرات التوعوية والتثقيفية للحجاج والمعتمرين، بعنوان: “ضيوفنا في أمان وبهجة”، خلال تنقلهم بين المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة بالتعاون مع إدارة قطار الحرمين السريع.

وامتدح الدكتور آل مناخرة الجهود التي تقوم بها “السعودية للكهرباء” في تقديم أفضل المبادرات والخدمات في إطار هذا الملتقى الوطني، وإشراك كافة أطياف المجتمع لتحقيق هذه الأهداف السامية له مؤكداً أنها مبادرات نوعية وتخاطب المستفيد مباشرة وهو الحاج والمعتمر.

من جانبه، عبر رئيس القطاع الغربي في السعودية للكهرباء المهندس عبدالسلام العمري عن اهتمام الشركة بتقديم إمكاناتها وخبراتها في خدمة المجتمع، خاصة عندما يكون العمل لخدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، لافتاً أن هناك العديد من المبادرات التي تطمح الشركة لتنفيذها، اعتماداً على الهدف السامي لهذا الملتقى، الذي يحمل عنوان: كيف نطوّر مدننا لخدمة الحج والعمرة؟