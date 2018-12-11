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محمد بن زايد يلتقي رئيس وزراء موزمبيق

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بوابة العين الإخبارية 0 0

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جانب من لقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء موزمبيق

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، في قصر البحر كارلوس أوجستينو دو ريسايو رئيس وزراء جمهورية موزمبيق الذي يزور البلاد حاليا. 

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وفرص وإمكانات تطويرها خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يحقق مصالحهما المتبادلة؛ كما استعرض الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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حضر اللقاء الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة والدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي والشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين والشيخ سيف بن محمد آل نهيان والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان.

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