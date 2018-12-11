"جريمة كل ساعة".. توثيق انتهاكات الحوثي بشهادة منظمة حقوقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جانب من الندوة العربية حول الآثار الإنسانية للنزاع المسلح في اليمن

قال المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، محمد راضي إن "اليمن الضعيف يعتلي قمة الكوارث الإنسانية"، معربا عن تطلعه بقوة لجولة المشاورات المنعقدة حاليا في السويد لكي تتوصل إلى "حلول جادة تلبي طموحات الشعب اليمني وتضمن إنهاء المنحة".

وأشار راضي إلى أن الندوة العربية حول الآثار الإنسانية للنزاع المسلح في اليمن، التي أقيمت، الإثنين، في القاهرة تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، هي "لقاء لتدارس الموقف العصيب الذي يمر به الشعب اليمني".

وعقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ندوة بعنوان "100 حكاية إنسانية من اليمن"، بمشاركة عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية مثل مؤسسة تمكين المرأة اليمنية والمنتدى الاجتماعي الديمقراطي اليمني، وبحضور عدد من السياسيين والحقوقيين والإعلاميين.

وقالت مديرة مؤسسة تمكين المرأة باليمن زعفران اليزيد إن "مليشيات الحوثي ترتكب جريمة كل ساعة وفقا للرصد والتوثيق، وإن هذه المليشيات تمارس الجرائم المحرمة دوليا والمخالفة للأديان ومن بينها زراعة الألغام والتعذيب وحصار المدن والإخفاء القسري وقتل المدنيين".

وأشارت اليزيد خلال كلمتها في الندوة العربية، إلى أن "مليشيات الحوثي تحاول طمس الهوية المدنية وتغيير المعتقدات تحت سطوة السلاح وتجنيد الأطفال، مضيفة أنهم يحتجزون عددا من الصحفيين وقيادات الدولة والنشطاء".

وأوضحت اليزيد أن "تدشين الـ100 حكاية إنسانية من اليمن يتزامن مع الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ ليشكل صرخة استغاثة بلسان الضحايا لمطلب وحيد وهو إيقاف الجرائم وعقاب مرتكبيها، وإنصاف الضحايا المدنيين من الأطفال والنساء الذين لا ذنب لهم وليسوا طرفا في الحرب".





من جانبه، قال مدير المنتدى الاجتماعي الديمقراطي اليمني مراد الغلقي، إن "مليشيات الحوثي يرتكبون الانتهاكات منذ 4 سنوات، وإن المدنيين يتعرضون لانتهاكات خطيرة تخالف القانون الدولي".

وأشار في كلمته خلال الندوة العربية، إلى أن "التعذيب" هو الانتهاك الأبرز في الفترة السابقة، موضحا أنه "بالرغم من وجود ضحايا لا يمكنهم تعويضهم مثل الموتى والطلاب الذين فقدوا أعواما من الدراسة، إلا أنه يمكن التخفيف من المعاناة اليمنية بمحاسبة مرتكبيها"، مضيفا أن "هذه الانتهاكات لا تسقط بالتقادم".

كما ضمت الندوة جلسة للإعلاميين، تشارك فيها الإعلاميون والسياسيون الآراء حول الأزمات التي تعيشها اليمن وأهم الحلول، إلى جانب عرض مقاطع من الفيلم التسجيلي ونماذج للضحايا؛ إذ أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان كتابا يرصد 100 حالة إنسانية من اليمن.





وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان باليمن نبيل عبدالحفيظ إن "أبرز انتهاكات مليشيات الحوثي هي عمليات قنص الأطفال والنساء من قبل قناصة منتشرين في مناطق مختلفة".

وكشف عبدالحفيظ لـ"العين الإخبارية" عن "وجود ألغام تحصد أرواح كثير من المواطنين اليمنيين نتيجة ما قام به الحوثيون من زرع قرابة 2 مليون لغم"، مضيفا: "من ضمن الانتهاكات المعتقلون ومآسيهم.. لدينا عدد كبير من المعتقلين الذين تم تعذيبهم حتى الموت"، بالإضافة إلى "استمرار عمليات التعذيب في المعتقلات بشكل دائم ومنظم، فضلا عن قضية الإخفاء القسري".

وقال عبدالحفيظ إنه "بالعودة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يحتوي على 30 مادة عن أنواع الانتهاكات؛ سنجد أن الحوثيين لم يتركوا حقا من حقوق الإنسان إلا وانتهكوه".

وأشار عبد الحفيظ إلى "الدور الإنساني الذي تلعبه الإمارات في اليمن"، قائلا إن الإمارات تعتبر إحدى المظلات الكبيرة للعمل الإنساني هناك.

وأكد أن أعمال الهلال الأحمر الإماراتي وأياديهم منتشرة في الداخل اليمني وعلى مستوى الخارج من خلال من يقومون بإرسالهم للعلاج في الخارج سواء في الهند ومصر وغيرها من الدول.





بدورهاا، قالت زعفران اليزيد إن "انتهاكات الحوثيين ضد اليمنيين متعددة ومتنوعة، إذ شملت الشجر والحجر والنساء والأطفال حتى كبار السن"، مشيرة إلى أن "الانتهاكات طالت السياسيين والصحفيين والنشطاء وحتى الأميين الذين لمجرد حديثهم مع بعضهم البعض عن حقيقة المليشيات أو رفضهم لمعتقد أو فكرة يتم الزج بهم في المعتقلات".

وأشارت اليزيد لـ"العين الإخبارية" إلى أنه "بعد امتلاء كل السجون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون استخدموا الكثير من الأبنية السكنية والمقرات الحكومية والمخازن كسجون أصبحت ممتلئة بالمئات من معتقلي الرأي والرافضين".

وقال المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان إن "المنظمة تلعب دورا كبيرا في إبراز أهم المشكلات التي تمر بها الدول العربية"، مشيرا إلى أن "الأزمة اليمنية هي موضوع الساعة نظرا لتصنيف اليمن من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم".

وناشد عبر "العين الإخبارية" المجتمع الدولي إلى التدخل وحل الأزمة اليمنية، بقوله: "لا بد من تدخل المجتمع الدولي لإيقاف هذه الحرب التي أضرت كثيرا بالشعب اليمني".



