رئيسة وزراء بريطانيا تعلن تأجيل تصويت مجلس العموم على اتفاق بريكست

أعلنت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، تأجيل التصويت على مسودة اتفاق بريكست الذي كان مقرراً الثلاثاء.

وقالت ماي في كلمتها أمام مجلس العموم البريطاني إن اتفاق البريكست سيضع بريطانيا في وضع جديد كلياً.

وأضافت أن وجودنا في الاتحاد الأوروبي أثر على الاقتصاد في ظل أولئك الذين يعبرون الحدود ذهاباً وإياباً دون تأشيرات.





وأشارت رئيسة الوزراء البريطانية إلى أن تركيزها في الأيام المقبلة سيكون على التأكد من شرعية اتفاق البريكست وموافقة مجلس العموم عليه.

وأكدت: "إذا كنتم تريدون استفتاء ثانياً لتغيير نتيجة الأول، عليكم أن تكونوا أمناء مع أنفسكم في حقيقة أن هذا الاستفتاء يقسم بريطانيا".