هجوم إرهابي على 4 آبار للنهر الصناعي العظيم غرب ليبيا

ذكرت وسائل إعلام ليبية محلية أن مجموعة إرهابية شنت هجوماً مسلحاً على 4 حقول آبار للمياه الجوفية لمنظومة الحساونة بسهل الجفارة غرب البلاد، وقامت بتدميرها بالكامل وسرقة معداتها.



وأعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أن عدد الآبار المدمرة بعد هذا الهجوم الذى شن في ساعات مبكرة من صباح الإثنين، يصل حتى الآن إلى 92 بئراً خارجة عن الخدمة.

وقالت وسائل الإعلام الليبية إن هذه الاعتداءات من قبل الإرهابيين تأتي في ظل غياب عن حماية هذه الآبار الاستراتيجية والحيوية المغذية لمدن الساحل الغربي ومدن جبل نفوسة ومدينة الشويرف والمناطق المحيطة فى ظل تردي الوضع الأمني بالمنطقة.

وناشدت إدارة النهر الصناعي عدة مرات السلطات التشريعية والتنفيذية لحماية هذه الحقول ومكونات مشروع النهر الصناعي، منبهة إلى خطورة هذه الاعتداءات التي قالت إنها "ستكون سبباً في إيقاف الإمداد المائي إلى تلك المدن".

ويقع الموقع المستهدف ضمن حقل يضم مجموعة آبار مياه عذبة جنوبي مدينة "الشويرف" في منطقة جبال "الحساونة".