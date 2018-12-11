"التايمز": مخاوف في أيرلندا من افتتاح فرع منظمة مرتبطة بالإخوان

أثار افتتاح منظمة ترتبط بتنظيم الإخوان الإرهابي فرعا جديدا لها في أيرلندا، مخاوف في صفوف الجالية الإسلامية في هذا البلد، من استخدام أنشطتها كغطاء لدعم التطرف وتمويل الإرهاب.

وفي تقرير نشرته صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، قالت إن منظمة "الإغاثة الإسلامية عبر العالم" (آي آر دبليو) وهي مصنفة كمنظمة إرهابية، أسست فرعاً مسجلاً في أيرلندا.



وأشارت الصحيفة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة حظرت هذه المنظمة، التي تأسست عام 1984 في بريطانيا، خلال عام 2014 بسبب صلاتها بتنظيم الإخوان الإرهابي.

وفي عام 2012، أغلق البنك السويسري "يو بي إس" حسابات المنظمة، وبعد 4 سنوات، قطع مصرف "إتش إس بي سي" علاقاته مع المصرفية المنظمة بدافع من القلق من أن الأموال التي جمعتها وحولتها تساعد في تمويل الإرهاب.



وأوضحت أن الفرع الأيرلندي للمنظمة تم تسجيله لدى هيئة تنظيم المؤسسات الخيرية، بزعم توفير المساعدات والإغاثة للناس في مناطق الكوارث، والمشاركة في جمع الأموال من خلال جمع الملابس غير المرغوب فيها.

وأثار وصول المؤسسة إلى أيرلندا ردود فعل متباينة في صفوف الجالية الإسلامية بالبلاد، حيث سمحت بعض المساجد للمؤسسة بتوفير بنوك للملابس في مقارها، ورفض البعض الآخر مبررا ذلك بالشواغل المتعلقة بأنشطتها.

وليست هذه المرة الأولى التي تواجه المنظمة اتهامات بشأن تمويل جماعات إرهابية، ففي 13 سبتمبر/أيلول 2017، اتهم رون ديسانتيس، النائب الجمهوري في مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا وعضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أحد رجال الدين في الولايات المتحدة الأمريكية بجمع أموال لصالح المنظمة التي ترتبط بعلاقات مع تنظيم "الإخوان" الإرهابي.

وقدم ديسانتيس تعديلا على قانون مخصصات الولاية والعمليات الخارجية يعرقل أي تمويل أمريكي إلى (آي آر دبليو) في جميع أنحاء العالم، حيث تلقت بين عامي 2015 و2016، 370 ألف دولار من التمويل الفيدرالي.

وقال ديسانتيس لموقع "واشنطن فري بيكون": "لا يمكن أن تذهب أموال الضرائب الأمريكية إلى الجماعات المشاركة في تمويل الإرهاب، أي مجموعة مرتبطة بحماس أو الإخوان يجب أن تكون غير مؤهلة للحصول على التمويل.. إنها صفعة على وجه دافعي الضرائب الأمريكيين أن نسمح لهذه الجماعات بالحصول على تمويل فيدرالي".

كما وثق معهد "جيتستون" الأمريكي تلقي المنظمة تمويلا من جمعيات خيرية لها علاقات بتنظيم "القاعدة" والجماعات الإرهابية المتحالفة معها.

وأوضح المعهد العلاقة بين قيادة المنظمة وتنظيم الإخوان، وجماعات إرهابية أخرى صنفتها الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية كمنظمات إرهابية.