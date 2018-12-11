الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على نفق ثالث بين لبنان وإسرائيل

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في بيان له اليوم الثلاثاء، "كشفت قوات جيش الدفاع مسارا لنفق إرهابي هجومي آخر امتد من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل حيث يتواجد المسار تحت سيطرة جيش الدفاع ولا يشكل تهديدا".

​وذكر المتحدث أنه "تم تفخيخ مسار النفق مثلما تم تفخيخ المسارات الأخرى حيث يعرض كل من يدخل إليه نفسه للخطر. يجري جيش الدفاع أعمال دراسة داخل مسار النفق".

وأضاف "تتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حفر النفق من لبنان. الحديث عن خرق فادح للقرار 1701 وسيادة دولة إسرائيل".

​وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق، فجر الثلاثاء الماضي، عملية عسكرية أسماها "درع الشمال" لكشف وتدمير ما قال إنها أنفاق هجومية حفرها تنظيم "حزب الله" اللبناني واخترقت عدة نقاط على طول الحدود مع لبنان.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتهم، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي، "حزب الله" بتخزين أسلحة صاروخية في محيط مطار بيروت الدولي، مبرزا خريطة تظهر أماكن وجود هذه المنشآت، وهو ما نفاه الجانب اللبناني بشكل قاطع.