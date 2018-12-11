قرار إسرائيلي يقيّد شراء الفلسطينيين لتطعيمات الأطفال

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

قال مسؤول فلسطيني، الثلاثاء، إن إسرائيل قررت إجبار وزارة الصحة على شراء التطعيمات الخاصة بالأطفال من دولة محددة، غير حاصلة منتجاتها على شهادة فحص من منظمة الصحة العالمية.

وذكر أسعد رملاوي، وكيل وزارة الصحة الفلسطينية لوكالة الخليج 365، أن إسرائيل حددت استيراد التطعيمات من 10 دول فقط.

ولم يكشف رملاوي أسماء تلك الدول، لكنه أضاف إنها تنتج التطعيمات للاستهلاك المحلي، وغير معنية ببيعها للخارج، وبالتالي فإنها غير حاصلة على شهادة فحص من منظمة الصحة العالمية.

وأضاف:" لا نستطيع شراء أي تطعيمات غير حاصلة على شهادة من الصحة العالمية".

وتجري فلسطين، بحسب رملاوي، اتصالات مع منظمة الصحة العالمية، واليونيسف، ومع مختلف الجهات لإلغاء القرار الإسرائيلي.

وحذر وكيل وزارة الصحة الفلسطينية من مخاطر القرار، الذي من شأنه أن "يتسبب بانتشار الأمراض، ويهدد الطفولة الفلسطينية".

ومنذ تأسيس السلطة الفلسطينية، عام 1994، تستورد فلسطين تلك التطعيمات، عبر الموانئ الإسرائيلية، بحسب المسؤول الفلسطيني.

