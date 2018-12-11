عريقات يندد بتحريض مستوطنين على قتل الرئيس الفلسطيني

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



ندّد صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الثلاثاء، بتحريض مستوطنين، على قتل الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وحمّل "عريقات"، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية كاملة عن حياة عباس".

وقال إن "إعلانات قتل الرئيس تُشكل إعلاناً للاغتيال العلني لمسار السلام الذي ينتهجه الرئيس والقيادة الفلسطينية، والقضاء على (مبدأ) حل الدولتين، ودعوة إلى فتح المنطقة على مواجهات وأعمال عنف تتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال وإدارة ترامب التي شجعت إسرائيل، على تصعيد ممارساتها وأعمال التطهير العرقي".

وبيّن أن القيادة والشعب الفلسطيني يأخذون "التهديد على محمل الجد"، مطالبا المجتمع الدولي ودول العالم كافة "بإدانة الدعوات التحريضية ضد الرئيس عباس".

وكان غسان دغلس، مسؤول ملف الاستطيان في شمالي الضفة الغربية، قد قال في وقت سابق لوكالة الخليج 365، إن إسرائيليين من مستوطنة "يتسهار"، المقامة على أراضي محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية، ألصقوا صورا للرئيس الفلسطيني، كُتب عليها باللغة العبرية:" اقتلوا من يموّل الإرهاب".