مستوطنون يهود يحرضون على قتل الرئيس الفلسطيني

نابلس/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



قال مسؤول فلسطيني، الثلاثاء، إن مستوطنين يهود، حرضوا على قتل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من خلال صور نشروها شمالي الضفة الغربية.

وذكر غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمالي الضفة الغربية، أن إسرائيليين من مستوطنة "يتسهار"، المقامة على أراضي محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية، ألصقوا صورا للرئيس الفلسطيني، كُتب عليها باللغة العبرية:" اقتلوا من يموّل الإرهاب".

وبيّن دغلس في حوار خاص مع وكالة الخليج 365، أن الصور أُلصقت على مفارق عدد من المستوطنات المحيطة بنابلس.

وقال:" هذا تطور خطير، وتحريض مُعلن على القيادة السياسية الفلسطينية (..) بالسابق كان المستوطنون يحرضون على المواطنين ويشنون هجمات على المساكن والمركبات، واليوم يحرضون على الرئيس".

وهاجم مستوطنون أمس، منازل فلسطينية ومركبات، وأغلقوا طرقات في محافظتي رام الله ونابلس.

وأمس اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي مدينة رام الله، مركز القيادة السياسية الفلسطينية، وصادرت تسجيلات كاميرات مراقبة، في إطار بحثها عن منفذي عملية إطلاق نار وقعت قبل يومين، قرب مدينة رام الله، أسفرت عن إصابة 6 إسرائيليين بجراح، وصفت جروح أحدهم بـ"الخطيرة" واثنين بالمتوسطة، و3 آخرين بـ"الطفيفة".

