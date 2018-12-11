الرئاسة الفلسطينية: تحريض المستوطنين على قتل "عباس" تجاوز للخطوط الحمراء

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



قالت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، إن تحريض مستوطنين إسرائيليين، على قتل الرئيس محمود عباس، "تجاوز للخطوط الحمراء".

وحذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في بيان نقلته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية، الحكومة الإسرائيلية من المساس بحياة "عباس".

وقال:" هذا التحريض مرفوض"، وحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة.

ودعا الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفة تلك الممارسات.

وكان غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمالي الضفة الغربية، قد قال في وقت سابق لوكالة الخليج 365، إن إسرائيليين من مستوطنة "يتسهار"، المقامة على أراضي محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية، ألصقوا صورا للرئيس الفلسطيني، كُتب عليها باللغة العبرية:" اقتلوا من يموّل الإرهاب".