- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت السلطات المغربية، اليوم (الثلاثاء)، تفكيك خلية إرهابية يشتبه في ارتباطها بتنظيم “داعش” الإرهابي.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية نقلت عنه “فرانس برس”، بأن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم “داعش” تتكون من ثلاثة عناصر.
وأضاف أن أحد المشتبه بهم حاول الالتحاق في وقت سابق بـ”داعش” سواء بالساحة السورية-العراقية أو بفصائله الناشطة في غرب إفريقيا، قبل أن يقرر القيام بعملية إرهابية نوعية بالمغرب بتنسيق مع باقي أفراد هذه الخلية.
وأشار البيان إلى قيام المشتبه بهم الثلاثة بالتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية بالمملكة، إضافة إلى الإشادة والدعاية للتنظيم الإرهابي.
وكانت السلطات المغربية أعلنت يوم الجمعة الماضي عن تفكيك خلية أخرى من ستة أفراد في بني ملال، يشتبه في ارتباطها بتنظيم “داعش” الإرهابي.
شكرا لقرائتكم خبر عن تفكيك خلية إرهابية مكونة من 3 عناصر في#المغرب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .