الغذاء_والدواء تحذّر من مستحضري تخسيس بسبب تسويقهما بادعاءات مضللة وغش أحدهما

الخليج - واس

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من مستحضري (Magrim Super Power Slimming) و (Burning Fat Slimming capsule) بسبب تسويقهما بادعاءات مضللة وغش أحدهما بمادتين دوائيتين محظورتين والآخر بمادة دوائية محظورة.

وأوضحت “الهيئة” أنها رصدت خلال الحملات التفتيشية ومتابعة البلاغات الواردة مستحضر (Magrim Super Power Slimming)الذي يتم التسويق والترويج له عبر باعة متجولين ومواقع انترنت وتطبيقات للتواصل الاجتماعي باعتباره مستحضراً طبيعياً وفعّالاً للتخسيس وإنقاص الوزن، في حين أظهرت تحاليل مختبرات “الهيئة” أن هذا الادعاء مضلل ولا أساس له من الصحة، إذ ثبت غش المستحضر الذي يصنع في هونج كونج بمادتي (Sibutramine) و (Phenolphthalein)الدوائيتين المحظورتين لعدم ضمان مأمونيتهما وخطرهما على الصحة، ووجود أعراض جانبية خطيرة قد تحدث نتيجة استخدامها تتمثل في ارتفاع احتمال الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

وأشارت إلى أنها رصدت أيضاً خلال الحملات التفتيشية ومتابعة البلاغات الواردة، مستحضر (Burning Fat Slimming capsule) الذي يسوق ويروج له من قبل باعة متجولين وعلى مواقع الانترنت وبرامج التواصل الاجتماعي باعتباره مستحضراً طبيعياً وفعّالاً للتخسيس وإنقاص الوزن، في حين أظهرت تحاليل مختبرات “الهيئة” أن هذا الادعاء مضلل ولا أساس له من الصحة، إذ ثبت غش المستحضر الذي يصنع في البرازيل بمادة (Sibutramine) الدوائية المحظورة بسبب عدم ضمان مأمونيتها وخطرها على الصحة، ووجود أعراض جانبية خطيرة قد تحدث نتيجة لاستخدامها تتمثل في ارتفاع احتمال الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

وأوصت “الغذاء والدواء” المستهلكين بتجنب استخدام المستحضرين والتخلص مما لديهم من عينات منهما، محذرةً بشدة من تناول المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة لدى “الهيئة” أو التي لم تفسح منها، مشيرة إلى إمكانية معرفة المستحضرات المسجلة عن طريق التطبيق الالكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء، والتحقق من وجود رقم التسجيل الخاص بالمستحضر على العبوة.

وأهابت “الهيئة” بالمستهلكين إبلاغ المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية عن طريق الرقم المجاني: 8002490000، أو الفاكس: 00966112057662،

أو الرقم الموحد:19999، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]، أو عن طريق الرابط https://ade.sfda.gov.sa.