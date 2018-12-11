مركز_الملك_سلمان_للإغاثة يوزع 200 خيمة للمستفيدين في #البيضاء

صحيفة الخليج الالكترونية قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 200 خيمة على 1,200 مستفيد في مديريتي ناطع ونعمان بمحافظة البيضاء.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 301 مشروع.

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