شاهد.. شخص يحاول إلقاء نفسه من أعلى ممرات مطار #الدمام

صحيفة الخليج الالكترونية وثق مقطع فیديو متداول، عبر مواقع التواصل، قيام رجل بتسلق سطح أحد ممرات مطار الملك فھد الدولي بالدمام؛ حیث استقر فوقه محاولاً إلقاء نفسه من الأعلى. وتداول البعض بأن الشخص الذي ظهر في المقطع يعاني من اعتلال نفسي وله ملف طبي بمستشفى الأمل للصحة النفسیة. وظهر خلال المقطع، تواجد كثيف لرجال الدفاع المدني، محاولین إنقاذ الرجل وإقناعه بالعدول عن فكرة إلقاء نفسه.

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