شكرا لقرائتكم خبر عن كيف إرتمت قطر في أحضان إيران لمواجهة المقاطعة العربية؟ .. شاهد والان مع التفاصيل

إرتمى تنظيم الحمدين في قطر، بإحضان إيران لمواجهة المقاطعة العربية، على خلفية دعم التنظيم للإرهاب والحركات المتطرفة التي تزعزع أمن وإستقرار المنطقة، في تأكيد على توافق أهداف الملالي والحمدين .

وبرز الخضوع القطري لإيران، في عدد من القضايا منها إطلاق النظام القطري، سراح ثمانية سجناء إيرانيين بعفو أميري بينهم مدانهم بتهريب المخدرات، فيما يسعى نظام الملالي إلى إطلاق سراح 52 إيرانياً بالسجون القطرية، متورطون في تهريب المخدرات .

ويتسيد الخوف والإنتهاكات الشارع القطري إلى جانب موجة التهجير القسري والإنتهاكات وتجريد مواطني الإمارة الأصليين من جنسياتهم