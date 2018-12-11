شكرا لقرائتكم خبر عن كيف إرتمت قطر في أحضان إيران لمواجهة المقاطعة العربية؟ .. شاهد والان مع التفاصيل
إرتمى تنظيم الحمدين في قطر، بإحضان إيران لمواجهة المقاطعة العربية، على خلفية دعم التنظيم للإرهاب والحركات المتطرفة التي تزعزع أمن وإستقرار المنطقة، في تأكيد على توافق أهداف الملالي والحمدين .
وبرز الخضوع القطري لإيران، في عدد من القضايا منها إطلاق النظام القطري، سراح ثمانية سجناء إيرانيين بعفو أميري بينهم مدانهم بتهريب المخدرات، فيما يسعى نظام الملالي إلى إطلاق سراح 52 إيرانياً بالسجون القطرية، متورطون في تهريب المخدرات .
ويتسيد الخوف والإنتهاكات الشارع القطري إلى جانب موجة التهجير القسري والإنتهاكات وتجريد مواطني الإمارة الأصليين من جنسياتهم
شكرا لقرائتكم خبر عن كيف إرتمت قطر في أحضان إيران لمواجهة المقاطعة العربية؟ .. شاهد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السعودية 365 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السعودية 365 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .