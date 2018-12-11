شكرا لقرائتكم خبر عن خمس فضائح جديدة تلحق بالنظام الإيراني .. تعرف عليها والان مع التفاصيل

تلاحق النظام الإيراني، المعروف، بـ"الملالي" خمس فضائح، يستعرضها (اليمن العربي) إنفوجرافيك خاص بالموقع .

وتتضمن الفضيحة الأولى، إستيلاء نظام الخميني على العديد من فيلات وقصور ومتحاف تعود للأسرة الملكية، والفضيحة الثانية، إيداع ملكية تلك الأبنية لمسؤولي النظام وقادة الحرس الثوري .

أما الفضيحة الثالثة فتتمثل بإستيلاء وزير الإستخبارات الإيراني السابق علي فلاحيان على فيلا، والفضيحة الرابعة هي تسليم رئيس أركان الجيش الإيراني السابق، حسن فيروز أبادي قصر يعود لفترة الشاه بعد ضغط شعبي .

أما الفضيحة الخامسة فهي التي كشفها وزير الخارجية الأمريكي وتمثلت بقيام الحكومة الإيرانية بدفع أموال الشعب لدعم الجماعات الإرهابية .