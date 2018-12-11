شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات تنشر لأول مرة عن جنسيات جنود الجيش القطري .. إنفوجرافيك والان مع التفاصيل

يتكون الجيش القطري، من أفراد ومقاتلين يحملون العديد من الجنسيات، وهو ما يجعله جيش غير وطني، وولاءه لتنظيم الحمدين .

وبحسب الإنفوجرافيك الخاص، بـ"اليمن العربي" فإن تعداد جيش القطري يبلغ حوالي 11 ألف فرد، وينقسم إلى 8500 مشاة و1800 بالقوات البحرية و1500 بالقوات الجوية، ويسعى الجيش لتجنيد العاطلين عن العمل بالدول الفقيرة لتعزيز قدراتهم العسكرية، حيث جندت قطر مقاتلين من الصومال مقابل 6 الاف دولار .

وبحسب المعلومات التي تحصل عليها الموقع، فقد أرسلت الحكومة الفيدرالية الصومالية إلى قطر على الأقل 10 أشخاص كدفعة أولى .

كما جندت الحكومة القطرية شباب سودانيين من خريجين الجامعات، وأستقطبت قوة من الحرس الثوري الإيراني تحمي أمير قطر داخل قصره .