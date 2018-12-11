شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الضباب يخفي معالم مدينة حائل والان مع التفاصيل

تدوال رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو نادر تم التقاطه صباح اليوم الثلاثاء من قمة جبل السمراء وأظهر الضباب يحيط مدينة حائل حتى اختفت معالمها في مشهد نادر الحدوث . الجدير بالذكر أن الهيئة العامة الأرصاد وحماية البيئة نبهت إلى استمرار تدني الرؤية الأفقية على منطقة حائل بسبب الضباب حتى قبيل ظهر اليوم.

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