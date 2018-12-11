شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: الإمارات تؤدي أدوار إنسانية متعددة في مناطق كثيرة بالعالم والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية "تقوم الإمارات بأدوار إنسانية متعددة في مناطق كثيرة بالعالم؛ لتخفيف المعاناة البشرية، ودعم المستحقين للمساندة بمختلف الأشكال، من دون أي تفرقة على أي أساس عرقي أو ديني أو طائفي.

وأشارت صحيفة" الاتحاد "الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها" اليمن العربي"إلى أنه بمساهمات ضخمة قدمتها الدولة، تم إنقاذ أرواح آلاف الأطفال الفقراء الذين كانت تفتك بهم الأمراض القاتلة لنقص التطعيمات واللقاحات الضرورية في الدول الأكثر فقرا بالعالم. وبمساعدات الإمارات أيضا، أمكن إيصال التطعيمات لمئات الآلاف من الأطفال الذين لم يكن من الممكن للمنظمات الدولية المعنية الوصول إليهم لولا الجهود النوعية للدولة.

وأضافت تستحق هذه الجهود كل التقدير والثناء لأن الأطفال بصفة خاصة هم الطرف الأكثر عرضة للتداعيات الكارثية الناجمة عن تصاعد حدة النزاعات، وتراجع معدلات التنمية، والزيادة المطردة للتعداد السكاني العالمي والهجرة والزحف العمراني وتغير المناخ. وهذه كلها مخاطر تؤدي لزيادة كبيرة في معدلات تفشي الأمراض والأوبئة.

وأكدت أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لاستئصال شلل الأطفال في العالم، تعد مثالا نموذجيا لمساعي الإمارات الإنسانية الرائدة في هذا المجال.

وقالت " الاتحاد " في ختام افتتاحيتها إن استضافة الدولة قادة دول ومسؤولين وخبراء بارزين في الصحة، ضمن مؤتمر منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين بالتزامن مع "عام زايد"، تعكس القيم النبيلة للأب المؤسس، وتؤكد مدى حرص القيادة الحكيمة على أن تضطلع الإمارات بدور رئيس ومهم في حماية الأطفال وتعزيز الصحة العامة للمجتمعات.