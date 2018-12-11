شكرا لقرائتكم خبر عن مخبأ سري للقات يوقع بـ3 أشخاص في مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تمكن رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة من ضبط ثلاثة أشخاص من جنسيتين (هندية ويمنية)، وعثر بحوزتهم على أكثر من 340 حزمة قات مخدر يزيد وزنها على 100 كيلوجرام، وتم تسليمهم لإدارة مخدرات الليث.

وتعود التفاصيل إلى أن رجال دوريات مركز حفار بطريق الساحل التابع لقوة مكة المكرمة أمام المركز، أقاموا نقطة أمنية مفاجأة، وتم استيقاف مركبة من نوع “بك أب” بقيادة مقيم هندي ومرافقه من نفس الجنسية، بعد الاشتباه في وضعهم.

وجرى تفتيش الأشخاص، ولم يُعثر بحوزتهم على ما يستوجب إيقافهم، وتم تفتيش المركبة وعُثر على مخبأ سري مُعَد بعناية فائقة في صندوق المركبة الخلفي، وبفتحه عُثر بداخله على عدد (٢٠٥) حِزَم يُحتمل أن يكون من نبات القات المحظور بلغ وزنها (٦١ كيلو) وسُلمت الحالة إلى إدارة مكافحة مخدرات الليث.

إلى ذلك تمكن رجال مركز الضبط الأمني الليث بطريق الساحل التابع لقوة أمن طرق منطقة مكة المكرمة، من استيقاف مركبة من نوع “خصوصي” بقيادة مقيم يمني الجنسية.

وعند تفتيش المركبة وُجد مخبأ بداخل الشنطة والصدام الخلفي للمركبة عدد (136) حزمة يحتمل أن تكون من نبات القات المحظور، بلغ وزنها (٤٥) كيلوجراماً، وسلمت الحالة إلى إدارة مكافحة مخدرات الليث.